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В Госдуме назвали цель воздушной блокады Крыма со стороны Украины

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Планы Киева по воздушной блокаде Крыма путем наложения санкций на российские авиакомпании обречены, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 28 января.

«Украинские деятели выдают себя великими сыщиками, хотя на самом деле преследуют единственную цель — организовать воздушную блокаду, перекрыть границы и не допустить в Крым людей», — сказал он.

По словам депутата, украинские политики особенно не хотят, чтобы граждане других стран видели разительные преобразования полуострова с момента воссоединения с Россией.

Парламентарий отметил, что аэропорт Симферополь ежегодно наращивает число и географию авиарейсов.

27 января власти Украины обратились в украинское отделение Интерпола для розыска самолетов, летавших в Крым с 2014 года. Прокуратура Украины установила около 500 и наложила арест на 190 самолетов российских авиакомпаний.

В тот же день Украина ввела санкции против 13 российских авиационных компаний и предприятий, в том числе «Победы», из-за полетов в Крым. Также в санкционный список попали АО «Вологодское авиационное предприятие», АО «Красавиа», АО «Комиавиатранс».

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