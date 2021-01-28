В Госдуме назвали цель воздушной блокады Крыма со стороны Украины

Планы Киева по воздушной блокаде Крыма путем наложения санкций на российские авиакомпании обречены, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 28 января.

«Украинские деятели выдают себя великими сыщиками, хотя на самом деле преследуют единственную цель — организовать воздушную блокаду, перекрыть границы и не допустить в Крым людей», — сказал он.

По словам депутата, украинские политики особенно не хотят, чтобы граждане других стран видели разительные преобразования полуострова с момента воссоединения с Россией.

Парламентарий отметил, что аэропорт Симферополь ежегодно наращивает число и географию авиарейсов.

27 января власти Украины обратились в украинское отделение Интерпола для розыска самолетов, летавших в Крым с 2014 года. Прокуратура Украины установила около 500 и наложила арест на 190 самолетов российских авиакомпаний.

В тот же день Украина ввела санкции против 13 российских авиационных компаний и предприятий, в том числе «Победы», из-за полетов в Крым. Также в санкционный список попали АО «Вологодское авиационное предприятие», АО «Красавиа», АО «Комиавиатранс».