Украина ввела санкции против 13 российских авиакомпаний и предприятий

Украина ввела санкции против 13 российских авиационных компаний и предприятий, в том числе «Победы», из-за полетов в Крым. Об этом сообщил депутат Верховной Рады, член фракции «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Отмечается, что решение о введении ограничений было принято кабмином республики. В черный список, помимо «Победы», попали АО «Вологодское авиационное предприятие», АО «Красавиа», АО «Комиавиатранс», АО «Авиакомпания "Азимут"», АО «Авиакомпания «Ираэро», ООО «Авиасервис», а также 223-й летный отряд Минобороны России, Государственная корпорация по организации воздушного движения РФ и другие компании.

Указанным юридическим лицам отныне запрещено летать над Украиной, а также осуществлять транзит ресурсов через ее территорию. Ограничения были введены на трехлетний срок, однако впоследствии могут быть продлены.

Ранее Прокуратура Автономной Республики Крым, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины, попросила Интерпол объявить в розыск самолеты, летавшие на полуостров с 2014 года. Речь идет о 190 самолетах российских компаний, которые были заочно арестованы на Украине.