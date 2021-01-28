Депутат Госдумы обжалует изъятие у него активов на 38 миллиардов рублей

Депутат Госдумы Сергей Сопчук, у которого конфисковали активы на 38 миллиардов рублей, обжалует решение суда. Он заявил РБК, что не нарушал закон при своих взаимоотношениях с ООО «Терней Золото» будучи членом парламента.

«Все происходящее сейчас я считаю необоснованным и несправедливым, не имеющим под собой фактического подтверждения. Поэтому будет подготовлена и подана апелляция на решение суда первой инстанции», — сказал депутат.

Он рассказал, что с 2011 года до октября 2016 года принимал участие в хозяйственной деятельности предприятия «на полностью законных основаниях», владея долей в его уставном капитале в размере 23 процентов. Сопчук утверждает, что был одним из участников общества, а также остается его кредитором. При этом значительную часть его займов предприятие еще не вернуло, подчеркнул он. «В полном соответствии с законом я имел полное право в те годы до прихода в Госдуму заниматься предпринимательской деятельностью», — пояснил Сопчук.

По его словам, он и другие совладельцы давали займы предприятию, вся деятельность которого велась на заемные средства, при этом оно не приносило доход. «Предприятие занималось и занимается геологоразведкой, по сути. Все те мои займы 2011-2013 годов в полной мере и корректно отражены и подтверждаются моими декларациями о доходах и имуществе, которые я подавал в периоды, когда обязан был это делать. У меня нигде нет денег и активов, появившихся непонятно откуда», — заверил депутат.

Он также отметил, что среди участников предприятия были и есть его родственники. Однако депутат считает, что истолковывать это как коррупционную составляющую неправильно. Также, по его словам, будучи избранным в парламент в 2016 году он «полностью прекратил свою коммерческую деятельность»:

27 января газета «Коммерсантъ» сообщила, что Сергей Сопчук незаконно занимался предпринимательской деятельностью, обманывал администрацию президента и оказывал противодействие следствию. У него конфисковали активы на 38 миллиардов рублей.

По версии прокуратуры, Сопчук как лично, так и через подконтрольные ему предприятия с 2011 по 2020 год владел ООО «Терней Золото», имеющее лицензии на разработку золотоносных месторождений «Салют» и «Приморское». При этом депутат не предоставлял полные сведения об источниках своего дохода.

Сопчук — член комитета Госдумы по транспорту и строительству, с декабря 2017 года член президиума генерального совета партии «Единая Россия».