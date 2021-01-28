Сеть для заражения компьютеров по всему миру сумели отключить

Сотрудникам операции Европола и Евроюста удалось отключить ботнет Emotet — сеть, созданную для заражения компьютеров по всему миру. Как сообщается на сайте европейского ведомства, специалисты сумели захватить контроль над серверами и отключить всю инфраструктуру Emotet.

В борьбе с Emotet участвовали силовики из Нидерландов, Германии, США, Великобритании, Франции, Литвы, Канады и Украины.

По данным Европола, в инфраструктуру Emotet входили сотни серверов по всему миру. Они выполняли разные функции, среди которых были управление инфицированными компьютерами и заражение новых устройств.

По итогам операции зараженные системы были перенаправлены в инфраструктуру, которую контролирует полиция, а не мошенники. 25 марта Европол начнет рассылку на зараженные Emotet устройства специального модуля, который удалит с них вредоносное программное обеспечение.

Emotet — одно из самых опасных вредоносных ПО в мире в настоящее время. Оно появилось в 2014 году и изначально использовалось для получения данных банковских карт. С тех пор Emotet развился и теперь используется для заражения корпоративных сетей и распространения вредоносных программ.