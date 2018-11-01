Мощный ботнет взялся за сбор писем тысяч жертв

Эксперты в области кибербезопасности из компании Kryptos Logic обнаружили, что новый ботнет Emotet начал сбор всей электронной почты с захваченных устройств. Об этом специалисты сообщили в блоге организации.

Краже подверглись письма, хранящиеся последние полгода. В частности, были украдены имена получателей и отправителей, их адреса и содержимое каждого сообщения. Ранее этот же ботнет применили для сбора списка контактов. Специалисты полагают, что все полученные данные уйдут в один большой массив.

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Точное число жертв ботнета неизвестно. По предварительным данным, заражению подверглись уже несколько десятков тысяч устройств, уязвимыми являются все инфицированные компьютеры.

По словам специалистов, Emotet является одной из наиболее современных и продвинутых ботсетей, которая может принести немалый доход злоумышленникам.

Ранее стало известно, что два наиболее известных ботнета Mirai и Gafgyt (Baslite) обновили инструменты для атаки на крупные корпоративные сети. На вооружение были взяты 16 новых эксплоитов.

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