«Русский хакер» взломал тысячи устройств и исправил в них опасную уязвимость

Русскоязычный хакер по имени Алексей взломал 100 тысяч роутеров MikroTik и установил на них защитную программу. Как стало известно изданию ZDNet, так он обезопасил устройства от злоумышленников.

Опасная уязвимость нулевого дня CVE-2018-14847, которую исправил Алексей, позволила бы киберпреступниками подключать устройства к ботнетам. «Я добавил правила брандмауэра, которые заблокировали доступ к маршрутизатору из-за пределов локальной сети», — заявил он.

Алексей сам рассказал о своей деятельности на одной из блог-платформ и призвал всех желающих обращаться к нему через специальный канал в Telegram. Он утверждает, что затронул только устройства, находящиеся в группе риска. Несмотря на то, что компания MikroTik ранее выпустила обновления, исправляющие уязвимость, немногие воспользовались им.

Cо слов Алексея, ему написали только несколько десятков человек, и большинство из них возмутились самовольным вторжением в систему. Юридически поступок русскоязычного хакер действительно незаконен.

В последние месяцы уязвимость, которую исправил Алексей, часто использовалась киберпреступниками. Летом 2018 года стало известно, что злоумышленники заражали роутеры копией скрипта Coinhive, который позволяет майнить криптовалюту в браузере незаметно для владельца компьютера. Хакеры успели заразить более 200 тысяч устройств.

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