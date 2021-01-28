В США прокомментировали снятие санкций с Huawei

Кандидат на пост главы Министерства торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) заявила о необходимости защиты американцев от китайских компаний. Об этом сообщает Reuters.

«Я бы использовала весь имеющийся в моем распоряжении инструментарий в максимально возможной степени, чтобы защитить американцев и нашу сеть от китайского вмешательства или какого-либо закулисного влияния», — подчеркнула Раймондо во время выступления перед Комитетом по торговле. Однако бывший губернатор Род-Айленда отказалась уточнять, собирается ли министерство торговли снимать санкции с Huawei.

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На вопрос сенатора Теда Круза (Ted Cruz) о сохранении китайской корпорации в черном списке Джина Раймондо ответила, что она сделает то, что лучше для американской экономики и национальной безопасности. По ее словам, ведомству следует пересмотреть свою политику, проконсультироваться с Сенатом и представителями отрасли и дать справедливую оценку ситуации.

В своем выступлении Раймондо пообещала предпринять агрессивные действия в ответ на торговую практику Китая. «Действия Китая носят антиконкурентный характер», — заявила политик, заметив, что настало время «уравнять правила игры».

Представители республиканцев Майкл МакКол (Michael McCaul) и Бен Сасс (Ben Sasse) раскритиковали уклончивый ответ кандидата на пост главы министерства торговли. «Huawei по-прежнему остается технологической марионеткой Коммунистической партии Китая и серьезной угрозой для национальной безопасности», — заметил Саас.

В середине января стало известно о новом ударе США по компании Huawei. Американское правительство уведомило нескольких поставщиков китайской корпорации, что отзывает ранее выданные разрешения на поставки в адрес китайской компании. Huawei находится под санкциями США с мая 2019 года.