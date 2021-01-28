Охотника приняли за утку и застрелили

Житель населенного пункта Энгельхард, штат Северная Каролина, погиб в результате несчастного случая на утиной охоте в округе Хайд. Об этом сообщает сайт телеканала 10 WAVY.

Днем в понедельник, 25 января, Брендон Маршалл (Brandon Marshall) охотился на уток вместе с семьей. Он сидел в охотничьем укрытии вместе с сыном, когда получил случайное ранение. Другой охотник увидел движение и принял мужчину за утку. Пуля попала в ногу.

Его брат прятался в соседнем укрытии. Он попытался помочь Маршаллу до прибытия офицеров службы охраны дикой природы и врачей.

Маршалл скончался от полученной травмы до того, как его успели доставить в больницу.

«Расследование показало, что произошедшее было несчастным случаем, и что все возможное было сделано, чтобы спасти жизнь Маршалла», — сообщили во вторник, 26 января, в Службе защиты дикой природы. Там не уточнили, кто именно произвел выстрел.

В Службе подчеркнули, что погибший был опытным охотником и любил охотиться вместе со своей семьей, друзьями и знакомыми.

Ранее сообщалось, что охотник из американского города Элирия, штат Огайо, случайно застрелил сына, приняв его за оленя. Погибший забыл надеть защитную одежду оранжевого цвета и вышел в открытую местность.