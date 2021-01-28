В России за сутки умерли 575 пациентов с коронавирусом

В России за сутки скончались 575 пациентов с коронавирусом. Общее число смертей за время пандемии в стране увеличилось до 71 651, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего умерших оказалось в Санкт-Петербурге — 69 зараженных. Следом идут Москва (62), Подмосковье (38), Красноярский край (27), Ростовская (24), Воронежская (22) области.

За последние 24 часа выявлено 19 138 случаев инфицирования. Всего в ходе эпидемии заразилось 3 793 810 человек. 3 229 258 из них уже поправились, в том числе 26 775 за прошедший день.

Антирекорд по суточной смертности от COVID-19 в 2021 году был поставлен 21 января. Тогда погибли 612 больных.