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Вирусолог назвал сроки снятия ограничений из-за коронавируса в России

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов назвал сроки снятия ограничений из-за COVID-19 в России. Об этом сообщает URA. RU.

По словам специалиста, пандемия коронавируса постепенно подходит к концу, и ограничения, связанные с распространением инфекции, могут быть сняты в стране уже к лету 2021 года.

Ершов уточнил, что окончательно пандемия завершится, когда 70-80 процентов населения мира «проконтактируют» с вирусом. Он добавил, что большую роль в завершении эпидемии играет вакцинация.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов объяснил снижение числа новых случаев коронавируса в России. По его словам, это произошло благодаря новогодним праздникам. Цепочки передачи вируса разорвались, так как граждане фактически находились на изоляции в течение инкубационного периода коронавируса, добавил он.

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