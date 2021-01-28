Девушка из провинции стала копией Мэрилин Монро и поселилась в ее доме

Жительница шотландской провинции прославилась в соцсетях благодаря внешности голливудской Мэрилин Монро, разбогатела и поселилась в доме актрисы. Ее историю приводит The Sun.

По словам 27-летней Жасмин Чизуэлл (Jasmine Chiswell), с детства учителя говорили ей, что она ничего из себя не представляет — и эти слова стали дня нее мотивацией «в борьбе за лучшую жизнь».

В 2016 году девушка переехала из города Карлюк, Южный Ланаркшир, в США, чтобы изучать кинопроизводство в академии Нью-Йорка. Получив диплом магистра, она решила начать карьеру в соцсетях, поскольку из-за студенческой визы не могла трудоустроиться официально.

«Я всегда любила стиль Мэрилин и ее фильмы, поэтому я начала носить винтажную одежду в повседневной жизни. Многие люди говорили мне, что я очень похожа на Мэрилин», — поделилась героиня материала.

Таким образом, Чизуэлл стала копировать образы своего кумира и демонстрировать их в Instagram и TikTok. Сходство со звездой прославило шотландку: в настоящий момент в TikTok на нее подписаны 9,2 миллиона человек. Кроме того, девушка неоднократно снималась для журнала Vogue и регулярно принимала участие в рекламных кампаниях на YouTube.

В октябре 2017 года блогерша вышла замуж за музыкального продюсера Маверика Макнилли (Maverick McNeilly). Пара накопила два миллиона фунтов стерлингов (200 миллионов рублей) и приобрела дом Мэрилин Монро, в котором та жила с бейсболистом Джо Ди Маджо.

В ноябре 2020 года жительница Великобритании, которая прославилась в соцсетях благодаря внешнему сходству с актрисой и фотомоделью Одри Хепберн, рассказала о трудностях жизни с лицом звезды. Ради полного сходства с кумиром, она использует много косметики, а также носит утягивающий корсет, поскольку ее пропорции еще не в полной мере совпадают со стройной фигурой модели.