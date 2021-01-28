Суд признал законным оправдание россиянина по обвинению в убийстве модели

В Иркутской области судебная коллегия по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции признала законным оправдательный приговор водителю Владиславу Марусову, которого обвиняли в убийстве модели Анны Малой, замаскированном под падение со скалы в озеро Байкал. Об этом изданию «ИрСити» сообщили в пресс-службе Иркутского облсуда.

Таким образом, было отказано прокурору и потерпевшим в удовлетворении апелляционных жалоб на решение суда. Оправдательный приговор вступил в законную силу.

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6 октября присяжные признали невиновным 26-летнего мужчину. Он был освобожден в зале суда. На основании вердикта присяжных был провозглашен оправдательный приговор по делу об убийстве Анны Малой.

По версии следствия, Марусов, работавший водителем у модели, был с ней в дружеских отношениях, но решился на ее убийство, чтобы не возвращать крупный долг. В сентябре 2018 года он привез Анну в поселок Листвянка, нанес несколько ударов по голове и телу твердым предметом, а затем опустил ее голову в воду, чтобы она захлебнулась. Убийство обвиняемый якобы замаскировал под падение со скалы.

Марусов уверял, что девушка шла к скале одна, а он нашел ее уже мертвой.