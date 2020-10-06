Присяжные оправдали россиянина по делу об убийстве девушки на берегу Байкала

В Иркутске присяжные оправдали Владислава Марусова, водителя погибшей россиянки, которого обвиняли в ее убийстве из корыстных побуждений на берегу озера Байкал. Об этом во вторник, 6 октября, сообщает «Интерфакс».

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По версии следствия, Марусов находился в девушкой в дружеских отношениях, но пошел на убийство, чтобы не возвращать крупный долг. В сентябре 2018 года он привез жертву в поселок Листвянка, нанес несколько ударов по голове и телу твердым предметом, а затем опустил ее голову в воду, чтобы она захлебнулась. Убийство обвиняемый якобы замаскировал под падение со скалы.

Марусов уверял, что девушка шла к скале одна, а он нашел ее уже мертвой. Присяжные признали россиянина невиновным. Подсудимого освободили в зале суда.