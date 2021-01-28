Врачам российских скорых запретили есть, спать и читать по пути на вызов

Министерство труда и социальной защиты России выпустило новые правила охраны труда в медицинских организациях. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Согласно документу Минтруда, врачам скорой помощи запрещено спать и читать по пути на вызов что-либо кроме медицинской документации, а также есть или курить в салоне. Они также не должны отвлекать водителя разговорами, принуждать его быстро ехать и самостоятельно включать сирены или мигалки.

Сопровождение пациента родственниками допустимо, если число пассажиров скорой будет совпадать с числом мест в автомобиле, установленных производителем.

Если автомобиль загорится, врачи обязаны эвакуироваться с пациентом, после чего отойти на 10-15 метров и вызвать экстренные службы.

Как пишет «Парламентская газета», пить, курить и есть на рабочем месте, а также заниматься задачами, не предусмотренными обязанностями, нельзя и другим медикам. Новый документ также запрещает хранение лекарств без этикеток, с нечитаемыми наименованиями и в поврежденной упаковке. Кроме того, нельзя пробовать препараты на вкус и запах, пользоваться неисправным оборудованием и изделиями, не зарегистрированными в России.

Работники инфекционных стационаров должны коротко стричь ногти, всегда держать руки в чистоте, в том числе при обслуживании наркозных аппаратов. Они не должны носить одежду из синтетических материалов, чтобы избежать накопления статических электрозарядов, а также обязаны снимать перед работой металлические предметы и украшения.

Стоматологам рекомендовано повышать уровень освещенности рабочего места не более чем в 10 раз. Минтруд подчеркнул, что нельзя закреплять лампы «с помощью веревок и ниток, подвешивать светильники непосредственно на электрических проводах запрещено».

Сотрудникам психиатрических и наркологических отделений надо воспринимать грубость и агрессию пациентов как клинические проявления болезни. К потенциально опасным пациентам нельзя поворачиваться спиной, находясь рядом, контактировать на расстоянии вытянутой руки и желательно в присутствии второго медработника. В помещениях для осмотра не должно быть тяжелых и острых предметов. Кабинеты данных отделений стоит оснастить сигнальной кнопкой на случай неадекватного поведения пациента. Медики также должны помогать друг другу в соответствии с инструкцией. Если принятых мер недостаточно, надо вызывать полицию.

В мужских отделениях медперсоналу запрещено носить короткие юбки и одежду с глубоким декольте, волосы должны быть зачесаны и убраны под головной убор. Также запрещены яркая косметика, вызывающая бижутерия и парфюмерия, шейные платки и галстуки, висячие украшения, длинные ногти, обувь на высоком каблуке.