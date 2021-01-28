Российская школьница хотела создать модную одежду из старой и попала в больницу

Россиянка захотела обновить старую одежду, отравилась в процессе создания модного дизайна и попала в больницу. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Инцидент произошел 27 января в московской квартире на Волоколамском шоссе, в которой 17-летняя школьница проживает с отцом и младшим братом. Пострадавшая отравилась парами хлора во время попытки окрасить старую футболку по технологии тай-дай (неравномерное окрашивание ткани с помощью скручивания, сжатия и прошивания), используя для этого дезинфицирующее средство.

Через несколько минут после начала процесса подросток почувствовала, что ей становится тяжело дышать. Отец школьницы вызвал «скорую», после чего девушку госпитализировали. По информации издания, на данный момент она чувствует себя хорошо и ожидает выписки.

Упомянутый принт тай-дай, популярный в 90-х, вернулся в моду в апреле 2020 года из-за коронавируса. Во время режима самоизоляции известные фэшн-блогеры принялись публиковать в YouTube и TikTok мастер-классы по применению технологии тай-дай в домашних условиях. Среди них оказалась канадская блогерша Лорен Риихимаки (Lauren Riihimaki), получившая известность благодаря своему каналу LaurDIY на YouTube.