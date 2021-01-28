Женщина рассказала о похудении на 54 килограмма за 14 месяцев

Жительница канадского города Эдмонтон, страдавшая от ожирения, рассказала о похудении на 54 килограмма за 14 месяцев. Ее историю описал журнал Runner’s World.

Рита Линн Ковард (Rita Lynn Coward) всю жизнь безуспешно боролась с избыточным весом. «В мае 2018 года я вдруг поняла, что всего через 590 дней мне исполнится 50 лет, — вспоминает она. — Это напугало меня до глубины души. Я поняла, что если не стану жить по-новому прямо сейчас, этого не случится никогда». К тому времени ее вес составлял 129 килограммов.

В прошлом Ковард неоднократно садилась на диеты, но ей не хватало силы воли, чтобы следовать им до конца. На этот раз она попробовала подойти к питанию с другой стороны и есть только в тех случаях, когда чувствует голод. Одновременно женщина стала ежедневно заниматься ходьбой на беговой дорожке, постепенно увеличивая наклон и скорость. Спустя два месяца ее вес сократился на 11 килограммов.

После этого Ковард решила заняться бегом по программе Couch-to-5K и немедленно столкнулась с проблемой. Ей не хватило сил даже на первый урок, предлагающий побегать одну минуту. Она не сдалась и первую неделю совершала 30-секундные пробежки, через неделю увеличила их продолжительность до 45 секунд и продолжала, пока не справилась с первым уроком. После этого женщина стала бегать три раза в неделю.

Последний урок Couch-to-5K требовал пробежать пять километров. Вместо обычной пробежки Ковард записалась в массовый забег на ту же дистанцию. Затем она поучаствовала в забеге на 10 километров и, наконец, за 11 дней до 50-летнего юбилея пробежала полумарафон. За 14 месяцев, прошедших с начала занятий, она сбросила 54 килограмма и теперь весила 75 килограммов.

Бег вернул мне мою жизнь. Я никогда себя так не чувствовала. При весе 129 килограммов я о таком даже не мечтала. А теперь мне кажется, что меня ничто не остановит. Я чувствую, что могу все — все, ради чего готова трудиться. Необходимы лишь упорство и усилия в течение долгого времени Рита Линн Ковард

Ранее сообщалось, что располневшая до 95 килограммов жительница английского графства Дарем похудела на 22 килограмма за четыре месяца и раскрыла секрет успеха. Она изменила диету и старается ходить по десять тысяч шагов в день.