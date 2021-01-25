Тучная женщина похудела вдвое и заставила издевавшихся над ней мужчин пожалеть

Жительница американского штата Техас, весившая 118 килограммов, похудела вдвое и заставила издевавшихся над ней мужчин пожалеть о содеянном. Об этом сообщает Daily Mail.

26-летняя Джеки Кэмпбелл (Jackie Campbell), мать четырехлетнего ребенка, рассказала, что в школе одноклассники обзывали ее из-за лишнего веса. Любовь к вредной пище привела к тому, что в восемь лет американка стала весить более 44 килограммов, и врач посадил ее на диету.

Ограничения в еде плохо сказались на ментальном состоянии Кэмпбелл. Это привело к тому, что она стала есть еще больше, опасаясь, что вскоре ей придется голодать. «Я была слишком маленькой, чтобы понять, зачем нужно посещать диетолога, так что весь этот опыт ничего хорошего не принес, — сказала она. — Я стала замещать эмоции едой».

В подростковом возрасте у Кэмпбелл развилась дисморфофобия — психическое расстройство, при котором человек чрезмерно тревожится из-за изъяна в своем теле. В школьные годы она часто слышала за спиной: «Она была бы очень милой, если бы не ее жирное тело», «У нее милое лицо, но…», «Она кит», «Начинается землетрясение».

В 22 года после родов ее вес увеличился до 118 килограммов. Кэмпбелл всегда мечтала стать здоровой и активной матерью, поэтому она решила привести себя в форму. В 2017 году она улетела в Мексику, где перенесла рукавную гастропластику. После уменьшения объем желудка она за два года похудела вдвое и теперь весит 59 килограммов. По ее словам, похудение изменило ее жизнь. И хотя она замужем, мужчины, в том числе бывшие одноклассники, часто спрашивают, свободна ли она, а также делают ей комплименты.

До похудения американка ела фастфуд и перекусывала шоколадом в течение дня, потребляя более четырех тысяч килокалорий. Она даже пыталась вести активный образ жизни, но из-за отсутствия режима быстро опускала руки. Теперь она потребляет до 1200 килокалорий и ходит в тренажерный зал до шести раз в неделю.

Ранее сообщалось, что житель австралийского города Голд-Кост, штат Квинсленд, похудел на 60 килограммов, стал мускулистым красавцем и проучил обидчицу. После впечатляющей трансформации тела он получил приглашение на ужин от девушки, которая злобно подшутила над ним в школе. Он решил не отвечать на ее сообщение.