Российскую семью поставили на учет за бокал шампанского подростку на Новый год

Подросток из Ноябрьска похвастался в Instagram, что родители дали ему попробовать шампанское на Новый год и 6 января, после чего семью оштрафовали и поставили на учет, пишет «МК-Ямал».

По данным издания, в отношении семейной пары было возбуждено административное дело. Согласно решению комиссии по делам несовершеннолетних от 27 января, был назначен штраф в 10 тысяч рублей. Всю семью поставили на профилактический учет, школьника обязали ходить к наркологу.

Возраст подростка не уточняется. Известно, что 27 ноября комиссия рассмотрела шесть дел об употреблении спиртного несовершеннолетними. Самой младшей из них было 15 лет.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн предупредил, что употребление детского шампанского в раннем возрасте может спровоцировать алкоголизм в будущем. Это связано с тем, что у ребенка происходит первичное научение и импринтинг, позже ему будет сложно объяснить вред спиртного.

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