«Тюремный кутеж» арестованных в Таиланде за подпольную вечеринку попал на видео

Группа туристов, арестованных в Таиланде за участие в подпольной вечеринке, продолжила веселиться после задержания и попала на видео. Ролик и подробности произошедшего публикует Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах видно, как путешественники курят сигареты и танцуют под музыку прямо в полицейском участке. «Это тюремный кутеж!» — слышен голос автора видео за кадром.

Как уточняет издание, инцидент произошел во вторник, 26 января, в баре Three Sixty на острове Пханган. Правоохранительные органы задержали в общей сложности 89 иностранцев более чем из десяти стран, в том числе США, Великобритании и Франции, и 22 местных жителей вместе с владельцем и работниками заведения. Всего на мероприятии присутствовали более 200 человек.

В полиции напомнили, что в стране все еще действуют ограничения на работу общественных мест, введенные на фоне пандемии коронавируса. Нарушителям грозит до двух лет тюремного заключения или же штраф в размере 1330 долларов (больше 100 тысяч рублей).

22 января сообщалось, что турист из Франции устроил пляжный рейв в Австралии на сотни человек при пандемии и был изгнан из страны. 25-летний путешественник стал одним из организаторов вечеринки на пляже Бронте, где собрались сотни людей из разных стран.