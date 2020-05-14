Туристы закатили роскошную вечеринку у бассейна в изоляции и попали на видео

Британские туристы в ОАЭ закатили роскошную вечеринку во время режима изоляции, введенного на фоне пандемии коронавируса. Произошедшее попало на видео, запись опубликовало Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах запечатлено, как несколько десятков отдыхающих массово нарушают правила социального дистанцирования: они плавают в бассейне у бара, употребляют алкогольные напитки и громко проговаривают футбольные кричалки.

Как уточняет издание, ролик был снят в отеле Hilton Doubletree Resort and Spa в эмирате Рас-эль-Хайма. По словам постояльцев, вечеринки в гостинице вопреки новым требованиям безопасности проводятся регулярно и руководство заведения не предпринимает никаких попыток по урегулированию ситуации.

Согласно последним данным, в Объединенных Арабских Эмиратах зарегистрировано более 20 тысяч случаев заболевания COVID-19. При этом 6,5 тысячи пациентов выписаны из больниц, 206 носителей инфекции скончались.

16 апреля сообщалось, что десятки богатых туристов закатили вечеринку на вилле на Бали, ослушавшись рекомендаций местных властей в связи с пандемией коронавируса. 21-летний египтянин Махмуд Аттия собрал людей по случаю своего дня рождения в городе Денпасар на юге острова.

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