К раскрытой в Петербурге китайской триаде оказался причастен адвокат

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал адвоката Хуэя Вана, обвиняемого в похищении человека и разбое. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

Мера пресечения избрана по ходатайству следствия до 20 марта. Ван не признал вину и просил о домашнем аресте. Его интересы представляли пять адвокатов, уточняет «Интерфакс».

По версии следствия, Ван с сообщниками похитили троих китайских студентов петербургских вузов, избили их и отобрали деньги и имущество. У родственников студентов подозреваемые потребовали 100 тысяч китайских юаней. Заложников удерживали в ресторане, откуда им удалось сбежать.

26 января сообщалось о задержании пятерых граждан КНР, которые являются участниками раскрытой в Петербурге китайской триады. Всего в ее составе действовали 20 человек. Они занимались разбоями, крышеванием туристических фирм, незаконным оборотом наркотиков, драгоценностей и оружия, похищали людей, организовали занятия проституцией и вели нелегальный бизнес.

У бандитов был закрытый клуб для соотечественников, на базе которого землякам оказывалась юридическая помощь. Там же они незаконно удерживали и избивали людей, проводили азартные игры и оказывали услуги интимного характера.

В квартирах фигурантов обнаружены детские вещи и документы на детей, однако самих малышей в помещениях не было. Происхождение детских вещей выясняется.