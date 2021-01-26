В Петербурге раскрыли деятельность китайской триады

В Санкт-Петербурге уголовный розыск задержал пятерых граждан Китая, которые являются частью китайской триады из двадцати человек, действующей в Северной столице. Об этом во вторник, 26 января, сообщает издание «Фонтанка».

По данным издания, группировка из пяти человек — студентов ряда вузов Санкт-Петербурга, в составе которой был адвокат Балтийской коллегии адвокатов гражданин КНР Ван Хуэй, — на элитных автомобилях занималась похищением соотечественников. Затем бандиты звонили оставшимся на родине близким и угрожая жизнью их родным требовали отправить им деньги.

Так, 19 октября 2020 года на улице Наличной атаковали трех молодых людей, сильно избили их, а после отобрали деньги и ценности на сумму около 163 тысяч рублей, позже под угрозами отобрали еще 125 тысяч. Затем их похитили и, требуя еще свыше одного миллиона рублей, продолжили избивать, однако жертвам удалось сбежать.

По данным источника издания в уголовном розыске Северной столицы это был первый случай в их практике, когда жители Китая дали показания на представителей «триады».