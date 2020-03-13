Сотрудники ФСБ поймали заработавшую на иностранцах 10 миллионов рублей ОПГ

Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность этнической организованной преступной группы (ОПГ), члены которой массово снабжали мигрантов поддельными документами для незаконного въезда и пребывания в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления ведомства по Москве и Московской области.

Задержаны семь активных участников ОПГ, среди них россияне и уроженцы Средней Азии. Они создали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов.

Обнаружены три лаборатории с оборудованием и образцами печатей и бланков, оттуда изъяты поддельные миграционные документы, печати и штампы для проставления в национальные паспорта иностранцев отметок о пересечении государственной границы России. Благодаря группировке в стране незаконно находилось более тысячи иностранных граждан.

За 2019 год ОПГ заработала не менее 10 миллионов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru