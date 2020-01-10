Офицеров ФСБ отправили на зону за бизнес на мигрантах

Двое офицеров ФСБ, подполковник полиции УМВД по СВАО и предприниматель отправлены на зону за организацию незаконного бизнеса по легализации мигрантов. Об этом в пятницу, 10 января, сообщает «Коммерсант».

По решению Западного окружного военного суда капитан управления «М» ФСБ России Владимир Безруков получил 11 лет колонии строгого режима, капитан оперативного управления центра информационной безопасности (ЦИБ) спецслужбы Николай Комаров — семь лет колонии строгого режима, подполковник УМВД по СВАО Юрий Васильев — шесть лет колонии строгого режима.

Еще одного осужденного, бизнесмена Алмаза Караева, суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима.

По версии следствия, Безруков организовал бизнес с помощью Васильева, работу которого он курировал по службе. Двое предпринимателей, Алмаз Караев и Анар Сеидов, под руководством Безрукова и Васильева находили граждан Киргизии, которые хотели поехать на заработки в Россию.

Караев (он отвечал за доставку мигрантов в Россию) и Сеидов собирали деньги с мигрантов, а затем передавали их офицеру ФСБ и полицейскому, который в своем округе работал в должности заместителя начальника отдела по вопросам миграции.

Как считает следствие, важным звеном в преступной схеме был Николай Комаров, который способствовал оформлению мигрантов. С декабря 2017 года по 20 март 2018 года сообщники незаконно трудоустроили более сотни мигрантов и заработали на этом около 7,5 миллиона рублей.

Подробности нелегальной схемы стали известны суду благодаря предпринимателю Сеидову. Он заключил сделку со следствием и дал изобличающие подельников показания. В связи с этим его дело в особом порядке было рассмотрено в Мосгорсуде, он приговорен к пяти годам колонии общего режима.

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