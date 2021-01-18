Вора в законе Серика-голову приговорили к 19 годам за создание ОПГ «Башка»

В Алматы (Казахстан) суд приговорил к 19 годам лишения свободы вора в законе 55-летнего Серика Джаманаева, известного в криминальных кругах как Серик-голова, за создание ОПГ «Башка». Об этом сообщает издание Tengrinews.kz.

Согласно приговору, у осужденного авторитета конфискуют в доход государства 1,7 миллиона тенге, 6,5 тысячи долларов и машину Chrysler. Кроме того, Джаманаев должен выплатить 1,2 миллиона тенге в качестве компенсации морального вреда пострадавшему.

Моральный вред на сумму 10 миллионов тенге взыщут с остальных девяти осужденных. Они получили от шести до 10 лет заключения.

Серик-голова признан виновным по статьям 262 («Создание и руководство организованной группой»), 194 «Вымогательство, совершенное группой лиц с применением насилия, в особо крупном размере»), 106 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое привело по неосторожности к смерти человека») УК Казахстана.

В суде сообщалось, что Джаманаев был коронован в 1996 году в Сочи при поддержке вора в законе Сергея Михайлова (Михась). Он стал первым, кто получил свой титул в Казахстане после развала СССР. Свое прозвище Голова он якобы получил за острый ум.

Его задержали сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана в феврале 2020 года вместе с шестью участниками ОПГ. У них было изъято оружие и крупная сумма денег. «Башка» на протяжении нескольких лет занималась поставками наркотиков на юге Казахстана, а также осуществляла контроль за транспортными перевозками в Таразе, Шымкенте и Алма-ате.