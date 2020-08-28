Вор в законе Серик Голова пойдет под суд за создание ОПГ «Башка»

В Казахстане в специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы поступило дело 55-летнего авторитета Серика Джаманаева, известного в криминальном мире как вор в законе Серик-Голова. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

По данным издания, первое судебное заседание состоится 16 сентября, вместе с вором в законе на скамье подсудимых будут семь его подручных. Их обвиняют в создании организованной преступной группировки (ОПГ) «Башка», которая на протяжении нескольких лет занималась поставками наркотиков на юге Казахстана, а также осуществляла контроль за транспортными перевозками в Таразе, Шымкенте и Алматы.

Голова и шесть его подручных были задержаны 1 февраля сотрудниками Комитета национальной безопасности республики Казахстан. Во время досмотра у них обнаружили несколько единиц автоматического и полуавтоматического оружия, крупные суммы денег и документы, подтверждающие попытки завладения чужим имуществом.

Серик Джаманаев родился 21 января 1965 года в Алматинской области в поселке Фабричный (ныне Каргалы). Впервые он был задержан в 17 лет за кражу. После — многократно судим за разбои, хранение наркотиков и избиение людей. Его короновали в 1996 году при поддержке вора в законе Сергея Михайлова (Михась). Он стал первым, кто получил свой титул в Казахстане после развала СССР. Свое прозвище Голова он якобы получил за острый ум.