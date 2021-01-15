Расследование убийства Михаила Круга вывело на след банды «Тверские волки»

Расследование уголовного дела об убийстве шансонье Михаила Круга вывело следователей на след банды «Тверские волки», члены которой совершили, в частности, четыре заказных убийства. Об этом РИА Новости сообщила заместитель руководителя Первого отдела по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета России по Тверской области Алина Дубасова.

Бандиты расправились в 2000-х годах в Твери и Тверской области с тремя предпринимателями и криминальным авторитетом из местной чеченской диаспоры. В раскрытии этих преступлений помогли показания друзей участника банды Дмитрия Веселова, который убил певца и впоследствии поплатился за это жизнью.

По словам Дубасовой, в настоящее время обвиняемые из «Тверских волков» Александр Агеев, Александр Осипов (младший), Дмитрий Баскаков и трое заказчиков, чьи имена следствие пока не называет, знакомятся с материалами уголовного дела. Вскоре оно будет направлено в прокуратуру, а затем в суд.

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Осипов, Агеев и Баскаков полностью признали свою вину. Один из заказчиков убийств признался частично, двое других отрицают свою причастность к преступлениям.

Михаил Круг был убит в ночь на 1 июля 2002 года в своем доме в Твери. Артист получил несколько огнестрельных ранений, однако сам добрался до дома соседа, который отвез его в больницу, где певец и скончался.

Было установлено, что лидер ОПГ «Тверские волки» Александр Костенко заказал налет на дом Круга. Согласно плану, после ограбления певец обратился бы к нему за помощью, после чего из чувства долга выплачивал бы часть гонораров со своих концертов. Однако музыкант с семьей вернулись домой раньше, чем ожидали исполнители — члены банды Александр Агеев и Дмитрий Веселов. В итоге последний выстрелил в Круга и скрылся вместе с подельником. Известно, что заказчик погиб в 2006 году от рук другого участника банды «Тверские волки» Александра Осипова, который таким образом отомстил за убийство певца.