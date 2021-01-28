Мурманская компания начала экспорт варенья из северных ягод в Германию

Мурманская компания «Кольский край», производящая продукцию из северных дикорастущих и садовых ягод, начала поставки варенья в Европу. Об этом рассказал ее руководитель Константин Рубановский, передает «СеверПост».

По словам Рубановского, 27 января производитель направил в Германию черничное, брусничное, клюквенное варенье, ягодные соусы и сок из вороники.

Предполагается, что в основном экспорт будет сосредоточен на Австрии и Восточной Германии. Кроме того, мурманское варенье поставляется в другие регионы России.

В сентябре 2020 года сообщалось, что Ямал увеличил экспорт своей продукции — за тот год за рубеж отправили 270 тонн оленины и 29 тонн шкур. Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил включить производство оленьих шкур в перечень отраслей, имеющих право на компенсацию затрат на сертификацию продукции для внешних рынков.

В июле Ямал анонсировал производство хамона из оленины по итальянскому рецепту. Сообщалось, что предприятие намерено производить экологически чистую продукцию без консервантов. Для этого завод сотрудничает с австрийскими поставщиками натуральных специй.