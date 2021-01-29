Ученые предупредили об опасности «тихого убийцы»

Ученые из австралийского Института исследования сердца предупредили об опасности апноэ — так называемого «тихого убийцы». Об этом пишет Express.

Так, апноэ во сне повышает уровень адреналина. Это вызывает повышение артериального давления, увеличивает риск возникновения сердечных приступов, ишемической болезни сердца, фибрилляции предсердий, сердечной недостаточности и инсульта.

Люди с апноэ во сне в том числе имеют больший риск появления сахарного диабета, эректильной дисфункции, снижения памяти и концентрации, головных болей, а также расстройства настроения и депрессии.

Ранее врач-сомнолог Елена Царева рассказала, что сложности с ночным сном могут появиться у тех, кто страдает от заболеваний дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы, а также воспалений. Она посоветовала обратиться к врачу тем, кто просыпается посреди ночи три раза в неделю и более на протяжении нескольких месяцев или постоянно храпит. Это, по словам эксперта, может привести к остановке дыхания — апноэ.

Апноэ — остановка дыхательных движений. В частности, она может наблюдаться при обеднении крови углекислотой, вызванном чрезмерной вентиляцией легких.