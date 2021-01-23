Врач рассказала о причинах частых пробуждений по ночам

Частые ночные пробуждения могут быть связаны с серьезными заболеваниями, так как большинство подобных случаев сопровождаются храпом, дискомфортом в мышцах и судорогами. Об этом в беседе с порталом News.ru рассказала врач-сомнолог Елена Царева.

По ее словам, сложности с ночным могут могут появиться у тех, кто страдает от заболеваний дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы, а также воспалений. При этом, как отметила Царева, люди с нарушением щитовидной железы обычно страдают от сонливости днем и бессонницы по ночам.

«Проблемы с ночным сном могут возникать у человека из-за возраста. Все дело в том, что у пожилых людей уменьшается выработка мелатонина — гормона, который обеспечивает крепкий сон», — пояснила сомнолог, добавив, что из-за этого у пожилых сон поверхностный и чувствительный.

Она также посоветовала обратить к врачу тем, что просыпается посреди ночи три раза в неделю и более на протяжении нескольких месяцев или постоянно храпит. Это, по словам эксперта, может привести к остановке дыхания — апноэ.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников, более известный как Доктор Мясников, рассказал о последствиях апноэ. По его словам, из-за него могут развиться диабет, ожирение, артериальная гипертония и импотенция.