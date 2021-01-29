190-килограммовая невеста похудела вдвое и раскрыла свой секрет

Жительница американского города Сиэтл, штат Вашингтон, весившая 190 килограммов, похудела вдвое и преобразилась до неузнаваемости. История ее трансформации опубликована на сайте Daily Mail.

33-летняя мать шестерых детей Дарси Хансон (Darci Hanson) раскрыла секрет, как ей удалось сбросить 89 килограммов. В ноябре 2018 года она начала готовиться к свадьбе, но не смогла найти подходящее ей по размеру платье. Она признается, что поправилась во многом из-за любви к вредной пище и сладким газированным напиткам.

Раньше она могла литрами пить кока-колу, есть огромные десерты, калорийную пасту и мучное. Ее дневной рацион достигал восьми тысяч килокалорий. Однако когда Хансон узнала о смерти своего молодого друга, она решила изменить образ жизни, чтобы обеспечить лучшее будущее себе и детям. «Я не хотела понапрасну тратить жизнь», — отметила она.

Хансон стала придерживаться низкоуглеводной кетодиеты с высоким содержанием жиров и умеренным процентом белков. Благодаря такому питанию и спорту женщина похудела на 25 килограммов. В апреле 2019 года она перенесла операцию по уменьшению объема желудка, сбросила еще 64 килограмма и в итоге нашла свадебное платье мечты. Церемония состоялась в сентябре того же года. Перед торжественным днем американке удалось похудеть еще на 4,5 килограмма.

Желающим избавиться от лишнего веса Хансон советует рассматривать все способы похудения и не бояться обращаться к людям за помощью.

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