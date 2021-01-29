В России захотели снять ограничения для распространения 5G

В России захотели пересмотреть санитарные нормы электромагнитного излучения, потому что нынешние СанПиНы были разработаны еще в 1980-х годах, когда соответствующих приборов было очень мало. Снятие ограничений поможет упростить строительство сетей 5G, пишет газета «Ведомости».

По заказу департамента информационных технологий Москвы (ДИТ) НИИ медицины труда им. Н.Ф.Измерова провел исследование по влиянию 5G на живые организмы. Нынешний норматив излучения базовых станций с учетом прочего излучающего оборудования в определенной точке равняется 10 мкВт/кв. см. Новые данные свидетельствуют о том, что для жилых помещений данный показатель является верным, однако на улице его следует поднять до 40 мкВт/кв. см. В среднем безопасным для здоровья человека является излучение мощностью 20-25 мкВт/кв. см.

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В ДИТ сообщили, что по результатам исследования отчет направили в Минздрав и Роспотребнадзор, где могут принять решение об изменении СанПиНов по электромагнитному излучению. Как заявили в департаменте, пересмотр ограничений существенно повысит качество жизни москвичей и в целом поспособствует развитию цифровой экономики. В Роспотребнадзоре сказали, что делать какие-либо выводы по пересмотру норм еще рано.

Телекоммуникационные компании уверяют, что существующие ограничения мешают им развиваться дальше и препятствуют распространению 5G. «Уровень излучения в Москве, создаваемого базовыми станциями сетей GSM, UMTS и LTE, вплотную приблизился к максимально допустимому — это делает практически невозможным запуск сетей 5G вне зависимости от того, какой вклад внесут они», — рассказали участники рынка. Однако они склоняются к тому, что со временем правила придется пересматривать вновь.

Другие специалисты в сфере радиосвязи полагают, что исследование по заказу ДИТ нерепрезентативно, поскольку проведено на крысах. «Подходы к интерпретации воздействия радиоволн в России и на Западе разные: в России ограничивается все, что гипотетически хоть как-то может ощутить человек, в большинстве других стран ограничения по излучению устанавливаются, если оно действительно может нанести вред здоровью человека», — объяснили эксперты. По их мнению, даже если нормы пересмотрят, то это все равно не поможет российским операторам полноценно развернуть сети 5G.

В настоящее время из-за ограничений им приходится устанавливать в пять раз больше базовых станций, чем в других странах, чтобы не нарушать закон, пишет РБК. Это отражается на стоимости: если строительство 5G в пределах МКАД обойдется оператору примерно в 37,2 миллиарда рублей, то по нормам, принятым в большинстве стран, — в 6,7 миллиарда рублей.

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