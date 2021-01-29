Скопа пронесла в воздухе надувшуюся рыбу-собаку и попала на видео

Морской ястреб схватил надувшуюся рыбу-собаку и пролетел с ней над пирсом на Побережье сокровищ в американском штате Флорида. На видео с птицей обратило внимание издание Daily Mail.

В среду, 27 января, фотограф дикой природы Марк Смит (Mark Smith) снял на видео, как огромная скопа с размахом крыльев около двух метров нырнула в океан и схватила ядовитую рыбу-собаку, также известную как рыба-шар.

На записи видно, что рыба надулась в попытке защититься от съедения, но птица не собиралась выпускать ее из когтей.

Хищные птицы время от времени хватают ядовитых рыб, но обычно сразу бросают такую добычу.

У рыб-собак эластичное тело, они могут наполняться большим количеством воды или воздуха, чтобы раздуться и выскользнуть из пасти или лап хищников. Так они могут увеличиваться втрое, до шара диаметром почти в метр. У некоторых видов иглобрюхих рыб на коже есть колючки, которые необходимы для самозащиты.

Считается, что эти рыбы — вторые по ядовитости позвоночные в мире после лягушки — ужасного листолаза. Яда одной рыбы может хватить, чтобы убить 30 человек. Хотя тетродотоксин в тысячу раз более опасен, чем цианид, в Японии этих рыб используют для приготовления блюда под названием фугу.

Ранее сообщалось, что ядовитая рыба фугу надулась во рту у угря, который пытался ее съесть, и убила его. Нашедший их на пляже мужчина признался, что увиденное поразило его и его семью.