В Москве арестовали руководителя строившей стадионы к ЧМ компании

Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу АНО «Арена-2018» Олега Галая. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Это предприятие курировало строительство стадионов для чемпионата мира по футболу 2018 года. Изначально компания должна была следить за выполнением требований FIFA при подготовке спортивных объектов, позднее ее функционал расширился, и АНО начало заниматься строительством самостоятельно.

Галай проходит по уголовному делу по статье «Хищение, совершенное организованной группой или в особо крупном размере». В чем именно его подозревают, неизвестно. Его адвокат заявил, что ему «нечего сказать», после чего прервал разговор.

Вместе с ним были взяты под стражу до 25 марта его предполагаемые сообщники — Светлана Рулевая и Александр Кузнецов. В случае вынесения обвинительного приговора Галаю грозит до десяти лет лишения свободы.

Сейчас «Арена-2018» находится в стадии ликвидации, Галай является руководителем ликвидационной комиссии.