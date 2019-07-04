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Российские чиновники купили несуществующую систему за треть миллиарда рублей

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Сотрудников Минобрнауки заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщают «Известия».

По данным правоохранительных органов, с 2012 по 2015 год ведомство потратило более 360 миллионов рублей на разработку специальной системы для обработки результатов научной деятельности. Система до сих пор не заработала и не поступила на баланс.

Минобрнауки заключало контракты с с представительством международной компании PwC в России и Государственной публичной научно-технической библиотекой (ГПНТБ). Акты сдачи-приемки работ были подписаны, однако фактически ни один контракт не был исполнен.

Главными подозреваемыми в мошенничестве стали Сергей Салихов, который занимал должность руководителя департамента науки и технологий Минобрнауки, а также Ольга Лесина, которая была замдиректора департамента управления программами и конкурсных процедур. Она возглавляла комиссию, утвердившую акты по переводу денег PwC.

В Министерстве науки и высшего образования, которое после реформы в 2018 году стало выполнять функции Минобрнауки, не ответили на запрос издания. В PwC отказались комментировать произошедшее. Представители ГПНТБ утверждают, что все обязательства по госконтрактам выполнили. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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