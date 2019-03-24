Бывшего российского чиновника обвинили в мошенничестве со скотом

Бывшему уполномоченному по правам человека в Челябинской области Алексею Севастьянову предъявили обвинение в мошенничестве. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

«Друзья, вот я и стал обвиняемым по своему делу. Суть обвинений в том, что я даже учился на фермера только с целью похитить бюджетные средства», — написан Севастьянов. По его словам, он уже обратился к прокурору области и вместе с адвокатом готовит жалобу.

В уголовном постановлении, копию которого привел Севастьянов, говорится, что обвинение предъявлено 22 марта по статье «покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере».

Как сообщает ТАСС, бывший омбудсмен был задержан в аэропорту Москвы 20 февраля. По версии следствия, Севастьянов в 2016 году, являясь участником конкурса на получение гранта в размере трех миллионов рублей как владелец крестьянского хозяйства, представил подложный договор о приобретении скота. 25 февраля суд отпустил бывшего чиновника из-под ареста, изменив меру пресечения на обязательство о явке.

Алексей Севастьянов был назначен уполномоченным по правам человека в Челябинской области в 2010 году. После прекращения полномочий в 2015-м он начал предпринимательскую деятельность.

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