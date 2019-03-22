От скандального министра потребовали составить черный список чиновников

В России появится перечень заместителей министров, ответственных за срыв Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП). Соответствующее поручение дал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства.

В документе говорится, что составить список ответственных за срыв ФАИП чиновников до 29 марта должны Минэкономразвития и лично его глава Максим Орешкин. В перечень должны войти заместители министра, по вине которых включенные в программу объекты не были введены в эксплуатацию в срок. На основании этого перечня к чиновникам будут применены меры ответственности.

Помимо этого, профильные министры должны будут представить Медведеву доклады и отчитаться о причинах срыва ФАИП и о новых сроках ввода в эксплуатацию объектов из программы.

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К середине мая Минэкономразвития должно будет представить в правительство предложения по упрощению реализации ФАИП. В частности, эти меры должны обеспечить перенос неиспользованных остатков бюджетных ассигнований на следующий финансовый год.

ФАИП регулирует вопросы выделения бюджетных субсидий на строительство недвижимости и капитальных объектов, которые впоследствии будут переданы в госсобственность. В 2019 году в рамках ФАИП будет выделено 781,5 миллиарда рублей: 284,9 миллиарда на строительство объектов социального комплекса, 381,4 миллиарда — на объекты производственного комплекса и 115,1 миллиарда — на объекты специального комплекса.

Ранее Орешкин назначил главой Кадастровой палаты Росреестра уроженца Ташкента Парвиза Тухтасунова. На момент назначения о нем было известно, что он получил медицинское образование и долгое время работал медбратом. Также глава подчиняющегося Минэкономразвития Росимущества Дмитрий Пристансков был уличен правозащитниками в конфликте интересов при распределении грантов, а бывший руководитель «Почты России» Николай Подгузов — во владении квартирой стоимостью больше миллиарда рублей. Помимо этого, подведомственный Минэкономразвития Росстат не раз подвергался критике экономистов за недостоверность публикуемых данных.

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