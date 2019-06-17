Сестра Мединского не продала квартиру и разбогатела на три миллиона рублей

Младшая сестра министра культуры России Владимира Мединского Татьяна Зуйкова получила 3,4 миллиона рублей за квартиру, которую ей не удалось продать. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, в 2018 году Зуйкова выставила на продажу элитную квартиру около Третьяковской галереи стоимостью 226 миллионов рублей. Покупатель нашелся в конце года, им оказался экс-замглавы «Военторга» Леонид Тейф. На момент сделки бывший чиновник находился в США. Там он получил иммиграционную визу и успел потратить около 8 миллионов долларов на предметы искусства, недвижимость и люксовые машины.

Тейф поручил своему доверенному лицу подписать соглашение о задатке на покупку квартиры Зуйковой и передал ей 3,4 миллиона рублей. Основная сделка должна была состояться 21 января 2019 года. Однако в конце декабря власти США обвинили Тейфа в подкупе чиновника, отмывании средств, планировании убийства, незаконном хранении оружия, а также в фабрикации данных для получения визы. В результате бывший российский чиновник получил тюремный срок, а его представители связались с Зуйковой и попросили вернуть сумму задатка.

В соглашении было прописано, что если покупатель передумает приобретать недвижимость, задаток не возвращается. Если же сделка сорвется по вине продавца, то он должен вернуть покупателю взнос в двойном размере. Представители Тейфа пытались доказать, что при заключении сделки Зуйкова ввела их в заблуждение и пыталась скрыть, что машино-место не принадлежит продавцу. Однако суд встал на сторону сестры министра культуры и разрешил ей не возвращать задаток.

В 2015 году принадлежащее Григорию Березкину РБК опубликовало расследование, в котором отмечалось, что сестра министра культуры работает замгендиректора Музейно-выставочного комплекса «РОСИЗО». После публикации материала Татьяна Мединская стала Зуйковой, а на сайте комплекса о ней исчезла вся информация.

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