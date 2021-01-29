«Атаку» Китая на авианосец США назвали угрозой

То, как китайские военно-воздушные силы (ВВС) имитировали «атаку» на авианосец США в водах Тайваня, можно назвать угрозой Вашингтону. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на американскую разведку.

Газета отмечает, что разработка Пекином ракет, способных поражать американские корабли и самолеты на территории Тайваня, может помочь «противостоять военному господству Америки в Азии и западной части Тихого океана». Это якобы заставит Вашингтон изменить свою политику в регионе.

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Китайские бомбардировщики и истребители, которые были задействованы в последних учениях, использовали группу кораблей ВМС США вместе с авианосцем USS Theodore Roosevelt в качестве целей. Financial Times считает, что эти данные подтверждают «интенсивное военное соперничество между двумя сверхдержавами», которое в том числе касается принадлежности Тайваня.

По словам источников, инцидент произошел через три дня после инаугурации президента страны Джо Байдена. Это случилось в зоне ПВО Тайваня. По данным Министерства обороны Тайваня, Пекин направил на учения 11 самолетов 23 января и 15 — 24 января.

Пекин не контролирует Тайвань с 1949 года, когда после проигрыша в гражданской войне коммунистам туда сбежали представили партии Гоминьдан. КНР при этом продолжает считать остров своей частью. США, в свою очередь, формально не имеют дипломатических связей с Тайванем, но де-факто поддерживают контакты с администрацией острова.