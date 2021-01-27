В прошедшую субботу, 23 января, Китай провел «генеральную репетицию» войны с США за Тайвань, пишет Forbes.

Таким образом американский журнал прокомментировал отправку Пекином в сторону острова бомбардировщиков H-6K, оснащенных противокорабельными ракетами YJ-12. Издание отмечает, что тогда же в регионе находился американский авианосец Theodore Roosevelt.

Согласно журналу, бомбардировщики необходимы для нанесения ударов по кораблям США, а также подготовки к высадке на остров. «И эта война, если и когда она начнется, может начаться с китайских бомбардировщиков, направляющихся к Тайваню, как это было в субботу», — пишет издание.

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Журнал отмечает, что в воздухе H-6K сопровождали истребители J-16 и патрульный самолет Y-8.

«На вооружении Китая находится более 200 единиц Н-6. Можно с уверенностью предположить, что многие из них примут участие в воздушной войне за Тайвань, которая, вероятно, также будет включать удары по базам США в этом регионе», — пишет издание.

В январе Breaking Defense, ссылаясь на заявление начальника штаба Армии США генерала Джеймса МакКонвилла, сообщило, что для противостояния китайской угрозе в Азиатско-Тихоокеанском регионе армия Соединенных Штатов будет задействовать лишь имеющиеся резервы, в частности ресурсы из Army Prepositioned Stocks (APS), флот армейских гидроциклов, который ранее планировалось расформировать, и одну из экспериментальных ракетных групп, способных к работе в многодоменных условиях ведения войны.