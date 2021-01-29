Лукашенко анонсировал введение цензуры в соцсетях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал введение цензуры в социальных сетях по всему миру. Об этом он заявил на встрече со студентами, передает БЕЛТА.

Лукашенко пояснил, что ограничения начнутся не с Белоруссии. «Наверное, тот, кто породил этого змея и выпустил из бутылки, и должен этот процесс начинать. Мы вообще это сделать не сможем. Если мы закроем одно направление, у нас вылезет в другом», — отметил он.

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Президент Белоруссии выступил за жесточайший запрет на вмешательство в личную жизнь и разрушение общественно-политического строя государства. «Благодаря социальным сетям и мессенджерам мы можем сейчас породить планетарную революцию», — заявил Лукашенко.

По его словам, «подобные события управляются через эти сети». «Как у нас было: все управлялось с территории Польши и Литвы. Поэтому да, мы на пороге принятия этих решений. Но исходить они должны от сильных мира сего», — сказал Лукашенко.

При этом он добавил, что в ближайшие месяцы в этой сфере власти Белоруссии примут дополнительные меры для защиты интересов государства и народа.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко официально набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются почти шесть месяцев.