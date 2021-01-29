Пушков ответил на хамство депутата Рады вице-спикеру Госдумы в ПАСЕ

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал хамство депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко в адрес главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), вице-спикера Госдумы Петра Толстого. О произошедшем он порассуждал в Telegram-канале.

Он напомнил, что в 2014 году в зале ПАСЕ раздавались «истеричные вопли» украинского депутата Ирины Геращенко и «расистские выкрики» ее коллег по делегации. «Время идет — ничего не меняется. (...) И в эти дни звучат явно неумные выпады — от злости и бессилия перед фактом утверждения полномочий делегации России», — указал российский сенатор.

Свое выступление в ПАСЕ Гончаренко начал с оскорблений в адрес России и президента Владимира Путина. В связи с этим вице-спикер Госдумы сделал украинскому парламентарию замечание. Однако нападки на представителей России на этом не закончились. «Это там вы граф Толстой, а здесь просто… простой!» — сказал Гончаренко, перейдя на русский язык.

28 января ПАСЕ приняла резолюцию, которая подтвердила полномочия российской делегации.

В 2018-м году Гончаренко надел во время выступления в ПАСЕ резиновые перчатки. Так он хотел показать, что защищается от «токсичной России». Он подчеркнул, что при коллегах из России «небезопасно пожимать руки и трогать дверные ручки». За это ему сделали замечание: председатель организации Лилиан Мори Паскье сказала украинскому представителю, что он находится не на театральных подмостках и необходимость в реквизите для переодевания отсутствует.