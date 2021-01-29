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Пентагон отказался комментировать похищение российского «Панциря»

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Фото: Carlos Barria / Reuters

Представитель Пентагона Джессика Макналти заявила, что ведомство в курсе публикации британской газеты The Times о том, что американские военнослужащие похитили российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь-С1» в Ливии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы в курсе публикации британской Times», — прокомментировала она. Однако представитель ведомства отказалась отвечать на просьбу подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Она отметила, что Госдепартамент может предоставить больше данных по поводу политики Вашингтона в отношении Ливии.

Ранее издание The Times сообщило, что США в июле 2020 года похитили в Ливии зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь-С1» российского производства. ЗРК был вывезен с поля боя и в настоящее время находится на авиабазе Рамштайн в Германии. Издание пишет, что «Панцирь-С1» «доставлен в целости и сохранности».

Вице-президент Академии военных наук (АВН) Сергей Модестов отметил, что попадание к США ЗРК — негативный факт, но он не будет иметь для России серьезных последствий. Он пояснил, что поставляемая на экспорт техника подготовлена к подобным ситуациям.

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