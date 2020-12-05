Турция показала нового «убийцу» российских «Панцирей» для Украины

Турецкая авиастроительная компания Baykar Makina показала в Twitter ролик с полетом обновленного ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar TB2 версии S, который считается убийцей зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» российского производства.

Новый Bayraktar TB2S, в частности, отличается наличием защищенного канала спутниковой связи.

Материалы по теме Обратный отсчет Как США готовятся к репетиции масштабной войны с «агрессором» — Россией Быстрее звука От «Арматы» до Су-57: какое оружие получит Россия в 2020 году

Такие БПЛА, согласно заявлению главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал-полковника Руслана Хомчака, в 2021 году получит Киев. В ноябре Defence Express писало, что Bayraktar TB2S «планируют направить на защиту морского побережья Черного и Азовского морей», а особенностью таких БПЛА станет увеличенная до 300 километров дальность управления или, вероятно, система спутниковой связи, которая вообще снимает понятие «дальность управления».

В том же месяце заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко, комментируя итоги последнего конфликта в Нагорном Карабахе, в котором, по его мнению, Россия оказалась проигравшей стороной, заявил, что в настоящее время ВСУ располагают системами вооружений, которых нет у России, в частности противотанковыми ракетными комплексами третьего поколения и дронами-камикадзе.

В ноябре директор ЦАСТ Руслан Пухов отметил, что западные страны лишили Турцию доступа к двигателям для военной техники, в частности для Bayraktar TB2.