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Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд

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Фото: Globallookpress.com

Оперативно-тактические многоцелевые беспилотники Bayraktar TB2 турецкой компании Baykar Makina налетали 200 тысяч часов, сообщает в Twitter их производитель. Там же отмечается, что данный показатель является рекордным для турецкой авиационной промышленности.

В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.

В мае Defense Express заявило, что турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 устроили «настоящий геноцид» «разрекламированным» ЗРПК «Панцирь-С1».

Тогда же турецкое агентство Anadolu сообщило об уничтожении в Ливии девяти ЗРПК российского производства.

В январе канал ImageSatIntl опубликовал в Twitter спутниковые снимки почти готового первого турецкого авианосца Anadolu, строительство которого ведется при поддержке испанской компании Navantia на стамбульской верфи Sedef.

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