В Польше рассказали о раскрытии Турцией секретов российского «Панцирь-С1»

Турция в ходе военных действий в Ливии могла раскрыть секреты зенитных ракетно-пушечных комллексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, которые уничтожались турецкими ударными беспилотными летательными аппаратами Bayraktar TB2, пишет Defence24.

По данным польского издания, конфликт в Ливии мог стать «бесценным источником информации для турецкой стороны, а также для всего западного мира об одном из самых новых и успешных российских зенитных комплексов ближнего радиуса действия».

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В мае украинское консалтинговое агентство Defense Express заявило, что турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 устроили «настоящий геноцид» «разрекламированным» ЗРПК «Панцирь-С1» российского производства. Тогда же турецкое агентство Anadolu сообщило об уничтожении за четыре дня в Ливии девяти ЗРПК российского производства.

В ноябре 2018 года главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский разместил на своей странице в Facebook текст публикации из Telegram-канала «Военные журналисты», в которой говорится о бесполезности «Панцирь-С1» в Сирии, однако спустя сутки удалил пост.

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