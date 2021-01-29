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Мурашко обозначил сроки наступления переломного момента в борьбе с коронавирусом

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Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Переломный момент в борьбе с коронавирусом, после которого пандемия начнет отступать, может наступить в феврале или в марте. Такие сроки обозначил глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

«Я думаю, что февраль-март станут переломными, и пандемия начнет отступать», — отметил министр.

При этом он напомнил, что риск заражения COVID-19 остается. В связи с этим он призвал продолжать соблюдать необходимые меры профилактики инфекции.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, что ситуация с коронавирусом в России улучшилась в первую очередь благодаря увеличению числа людей с естественным иммунитетом к инфекции. Кроме того, на эпидемиологическую обстановку повлияли самоизоляция, дистанцирование, ношение средств индивидуальной защиты и вакцинация, отметил он.

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