Почти половину производителей уличили во вранье об экологичности товаров

Международная сеть по защите прав потребителей (ICPEN) уличила почти половину производителей во вранье об экологичности товаров. Как сообщает Bloomberg, 40 процентов подобных заявлений в рекламе как минимум не соответствуют действительности и вводят потенциальных покупателей в заблуждение.

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Эксперты указали, что чаще всего производители используют гринвошинг — форму интернет-маркетинга, которая намеренно путает покупателей. ICPEN выделили несколько признаков, по которым это можно понять. Во-первых, насторожиться стоит если в рекламе используются бездоказательные или абстрактные суждения.

Так было, например, с одним из производителей молока, который утверждал, что его получают из экологически чистых источников, но не приводил никаких доказательств. Еще один пример — производитель одежды. В своей рекламе он заявлял, что вещи сделаны из переработанного хлопка, но не уточнял, сколько именно хлопка действительно есть в составе. Еще компании могут создавать собственные экоэтикетки, но по факту они не связаны ни с какой аккредитованной организацией.

Во-вторых, признаком обмана может служить сокрытие ключевой информации. В качестве примера ICPEN привел рекламу детских салфеток с «0 процентом пластика», но производитель не указал идет ли речь о самих салфетках или об упаковке тоже. В любом случае, предупредили специалисты, слова «эко», «био» или «натуральный» сами по себе не гарантируют, что продукт действительно является экологичным.