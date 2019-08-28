Традиции американских выпивох пошатнули ради спасения планеты

Американская компания Ball отказалась от использования пластмассы в пользу алюминия для упаковки напитков. Как сообщает Bloomberg, такое решение продиктовано интересами потребителей: беспокоясь о состоянии окружающей среды, они готовы платить больше и использовать более экологичные материалы.

Ball планирует переделать свой самый узнаваемый продукт — красные стаканчики Solo. Стаканы стали легендарными, их часто используют на студенческих вечеринках в США, а в России они стали известны в основном по фильмам и мемам. Пластмассовые емкости заменят на те, что, как утверждают в компании, могут быть «бесконечно пригодны для переработки». Планируется, что один обновленный Solo будет стоить около 25 центов, упаковка из 100 штук обойдется в 16,95 доллара — по 17 центов за стакан (1,1 тысячи рублей). Также в фирме размышляют о замене пивных стаканов, которые продаются на крупных спортивных стадионах.

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В этом году Ball, крупнейший в мире продавец алюминиевых банок, стал одним из лидеров индекса S&P 500, его акции выросли более чем на 70 процентов. Как отмечает агентство, алюминий ценится больше пластика на рынке вторичной переработки. Компания планирует открыть специальный завод, в него вложат порядка двух миллионов долларов.

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