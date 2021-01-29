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Собянин назвал условие для дальнейшего снятия коронавирусных ограничений

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Сергей Собянин
Сергей Собянин
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал условие для дальнейшего снятия коронавирусных ограничений. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24». Его цитирует РИА Новости.

По его словам, последующие послабления зависят от того, будут ли жители столицы выполнять нынешние меры санитарной безопасности. Мэр подчеркнул, что динамика «все равно еще хрупкая». Он отметил, что, к сожалению, большое количество людей все еще находится в больнице в тяжелом состоянии.

Собянин также пояснил, что в первую очередь снимаются ограничения, связанные с экономикой. Он добавил, что от этого «зависит и благополучие людей, и городской бюджет, и развитие города, и психологическое состояние граждан».

Ранее мэр столицы заявил, что больше половины жителей Москвы перенесли коронавирусную инфекцию. Он также рассказал, что в Москве повторное заболевание COVID-19 регистрируется менее чем у одного процента переболевших.

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